El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. En la madrugada, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la primera hora del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con un pico de 27 grados en las horas centrales, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% y disminuyendo gradualmente hasta un 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará de dirección sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:08, ofreciendo un espectáculo visual que los lucentinos podrán disfrutar antes de que caiga la noche. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La comunidad puede aprovechar al máximo este clima favorable, ya que se prevé que continúe así durante las próximas horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.