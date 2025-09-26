El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 18 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados, y se espera que suba hasta los 30 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 14:00 y las 15:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a la medianoche y aumentando hasta un 88% a las 08:00. A medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 50% al mediodía y bajando hasta un 24% hacia las 20:00. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, creará condiciones ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la comunidad.

Con el orto solar a las 08:13 y el ocaso a las 20:12, los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día largo y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. En resumen, se prevé un día cálido y despejado, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.