El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 28 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando una temperatura de 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana.
A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 27 grados a las 14:00 horas, y un máximo de 28 grados hacia las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 32% en la madrugada y el 25% en la tarde, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo para actividades al aire libre.
El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre 4 y 28 km/h, predominando del oeste durante la mayor parte del día. A primera hora, se registrará una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar su punto máximo de 28 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, y es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean estar al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es ideal para quienes tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre o realizar excursiones.
El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso a las 20:05, brindando un día con aproximadamente 12 horas de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas, ya que las condiciones climáticas son favorables.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a la población aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación adecuada y protegiéndose del sol durante las horas más intensas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
- El huracán Gabrielle se acerca a España: ¿afectará a Córdoba?
- Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano
- La Diputación de Córdoba plantea una nueva entrada al Parque Figueroa dentro del plan de reforma de los Colegios Provinciales
- «Necesitábamos dotar de más músculo a nuestras tiendas»
- Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio