El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 79% y alcanzando un 89% a las 2 de la tarde. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda. A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 2 de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte a una velocidad de 2 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipa que el viento sople del sur, alcanzando velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo de la tarde, se espera que el viento mantenga su intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

El orto se producirá a las 08:19 y el ocaso a las 20:19, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados hace de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de Lepe. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear por la playa, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.