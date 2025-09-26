El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 11:00, y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 31 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 85% a la medianoche y bajará hasta un 28% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h desde el oeste a las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.
El orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 20:15, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para salir y disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.
