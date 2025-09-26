El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% y descendiendo gradualmente hasta un 41% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre los 15 y 25 km/h. Durante la mañana, las ráfagas podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada que contribuirá a la sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La tarde se presentará con temperaturas que alcanzarán un máximo de 28 grados, lo que la convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche y bajando a 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá observar a las 20:06.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.