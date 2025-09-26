El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 25% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor refrescante durante las horas más calurosas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
El orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 20:14, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.
