El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 15 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00.
Durante la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 17 grados a las 09:00 y subiendo a 20 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura alcance los 22 grados a las 11:00 y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 31 grados a las 16:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comienza en un 60% a la medianoche, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 30% a las 15:00.
El viento, que soplará predominantemente del sur, tendrá velocidades que oscilarán entre los 2 y los 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 12:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre.
Con el ocaso programado para las 20:11, la temperatura comenzará a descender nuevamente, pero se mantendrá en niveles agradables, alrededor de 27 grados a las 21:00. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del tiempo cálido y soleado que caracteriza a Écija en esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.
