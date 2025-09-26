El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 18 grados a las 04:00 y 17 grados a las 05:00.

Durante la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo a 21 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 32 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre. La tarde se presentará con temperaturas agradables, manteniéndose en torno a los 30 grados entre las 18:00 y las 19:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% a la medianoche y aumentando hasta un 100% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 46% a las 20:00, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 18:00, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Coria del Río pueden disfrutar de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.