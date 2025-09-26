El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 21 grados , que irá descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje a 20 grados a la 1 p.m. y continúe descendiendo hasta alcanzar los 19 grados a las 2 p.m. La tarde será un poco más fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 17 grados, alcanzando un mínimo de 15 grados a las 5 p.m. Este descenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 62% y podría llegar hasta un 100% en las horas más frescas de la tarde, especialmente en las primeras horas de la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que los cordobeses disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 30 grados a las 3 p.m.

El ocaso se producirá a las 20:10, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán rápidamente, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

