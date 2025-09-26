El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una ligera presencia de nubes en la noche, lo que no afectará la visibilidad ni la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será progresivo, comenzando con temperaturas más frescas en las primeras horas, pero con un notable aumento hacia el mediodía, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 29 grados. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura se estabilice en torno a los 30 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 41% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se experimentará en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Durante la tarde, se anticipan ráfagas más intensas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor refrescante, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que asegura que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior.

El orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 20:15, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.