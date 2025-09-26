El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero cómodo.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% a las 2 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 61% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más altas, especialmente durante la tarde. Las direcciones del viento variarán, pero en general se mantendrá en el rango de 4 a 16 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que es un buen momento para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 9 de la noche. El ocaso se producirá a las 20:19, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que hará que sea ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.