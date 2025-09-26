El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 30 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más cómodos en torno al 26% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. La racha máxima de viento se espera que alcance los 26 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:13 y el ocaso a las 20:13, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Carmona, ya sea explorando su patrimonio histórico, paseando por sus calles o simplemente disfrutando de un día de campo.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.