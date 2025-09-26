El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad, que caerá hasta un 25% en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio agradable ante el calor, especialmente durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El ocaso se producirá a las 20:08, marcando el final de un día que, en general, se caracterizará por su estabilidad climática y temperaturas agradables. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves hará de este un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, el tiempo en Cabra hoy es perfecto para aprovechar al máximo el inicio del fin de semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.