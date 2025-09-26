El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin indicios de precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas del día, comenzando en un 76% y alcanzando un 100% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 61% a las 20:00 horas. Esto permitirá que la tarde sea más cómoda para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h durante la mañana y aumentando a 28 km/h en la tarde, principalmente desde el oeste. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 20:00, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipan lluvias en ningún momento del día, lo que hace de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Las Cabezas de San Juan.

En resumen, el tiempo de hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y cielos despejados, lo que promete ser un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.