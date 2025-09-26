El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Bormujos se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 14 km/h al inicio del día, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación refrescante, especialmente durante las horas más calurosas. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que puede ayudar a mantener el ambiente fresco y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol está programada para las 08:15, y el ocaso se producirá a las 20:15, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Bormujos se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas de las maravillas que ofrece el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.