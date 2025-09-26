El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 19 grados entre las 03:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 05:00 y 06:00, y subiendo a 19 grados a las 09:00.

Durante la tarde, las temperaturas experimentarán un notable aumento. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance los 22 grados, y seguirá subiendo hasta llegar a un máximo de 30 grados a las 17:00. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 33% en las primeras horas y alcanzará un 25% hacia el final de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido pero no excesivamente húmedo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Bailén disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol se mantendrá en el horizonte desde el orto a las 08:06 hasta el ocaso a las 20:05, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados que harán de este un día perfecto para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.