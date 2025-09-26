El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados al amanecer y descenderán gradualmente a 19 grados durante las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 75% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades deportivas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste a una velocidad de 11 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte-noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 12 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la hora del ocaso, que será a las 20:04. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Baeza.

En resumen, el tiempo de hoy en Baeza se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores. Con cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

