El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baena, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. La jornada comenzará con un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo a un 25% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente agradable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Este viento suave no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un factor positivo para quienes disfrutan de actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como picnics o excursiones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se prevé para las 20:08. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad, ya que el tiempo será propicio para salir a cenar o simplemente pasear por las calles de Baena.

En resumen, el tiempo de hoy en Baena se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.