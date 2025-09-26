El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a los 16 grados a las 04:00 y 15 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se anticipa un repunte en el termómetro, alcanzando los 19 grados a las 10:00 y 22 grados a las 11:00, lo que marcará el inicio de una tarde cálida.

La máxima del día se prevé en torno a los 31 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana, pero disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 23% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con una velocidad que oscilará entre 2 y 11 km/h, predominando la dirección del viento del oeste. A las 12:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 6 km/h, aumentando a 11 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 20:07, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se presentará ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

En resumen, Andújar vivirá un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.