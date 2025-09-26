El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 27 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 14 grados a las 8 de la mañana, mientras que la máxima se espera alrededor de las 2 de la tarde, con 27 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 86% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 59% por la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, contribuirá a una sensación de calor más agradable durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:18. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.