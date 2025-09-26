El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados. Este clima cálido y soleado es ideal para actividades al aire libre, por lo que se recomienda aprovechar el buen tiempo para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 37% en las horas de la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados, ya que el calor puede ser intenso en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más altas, proporcionando una sensación de frescura que hará más placentera la jornada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la comunidad. La ausencia de lluvias también permitirá que los cultivos y jardines se mantengan en buenas condiciones, dado que el tiempo seco es favorable para la cosecha.

En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de Alcalá la Real bajo un cielo despejado y temperaturas agradables. Con un viento suave y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que ofrece esta hermosa localidad en un día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.