El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 25 de septiembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 29 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor del día. Es recomendable que los habitantes del Viso del Alcor tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:15 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el cielo estrellado que se presentará al caer la noche.

En resumen, el 25 de septiembre en El Viso del Alcor se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para aprovechar el tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.