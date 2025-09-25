El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 67% por la mañana, descenderá a niveles más cómodos, rondando el 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica será más llevadera gracias a la baja humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. En las horas más calurosas, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio bienvenido del calor intenso de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Utrera realicen actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes significativas también contribuirá a que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de un día en el parque o en la terraza de un café.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:15. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en los momentos más calurosos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.