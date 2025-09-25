El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% a la 1 de la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día, aunque en general se espera un tiempo cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este al inicio del día, con una velocidad de 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad. A la 1 de la tarde, se espera que alcance una velocidad de 7 km/h, y por la tarde, especialmente entre las 2 y las 3, el viento podría soplar con rachas de hasta 21 km/h. Esto podría aportar una ligera brisa que hará más placentera la experiencia al aire libre.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados . A partir de ese momento, comenzará un ligero descenso, con temperaturas que se situarán en torno a los 25 grados a las 4 de la tarde y 24 grados a las 5. La tarde se mantendrá despejada, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 8:05 PM.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o disfrutar de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.