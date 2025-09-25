El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas horas de cielo poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, la temperatura será de 21 grados , descendiendo gradualmente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados hasta las 07:00. A las 08:00, se espera que la temperatura suba a 16 grados, lo que marcará el inicio de un día más cálido.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que favorecerá un aumento en la temperatura. A las 09:00, se prevé que la temperatura suba a 19 grados, y a las 10:00 alcanzará los 21 grados. A medida que el día avance, se espera que la temperatura continúe en ascenso, llegando a 24 grados a las 11:00 y alcanzando un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 16:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 63% a la medianoche y disminuyendo a un 35% para la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h a las 19:00, provenientes del suroeste. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad de entre 9 y 12 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 30 grados , y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.