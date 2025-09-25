El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 25 grados hacia el mediodía, proporcionando un tiempo cálido y soleado ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa será variable, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, también se mantiene en cero, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:11. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades que requieran de un tiempo favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.