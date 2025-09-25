El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 26 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la jornada, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Priego de Córdoba.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:09. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de este encantador municipio andaluz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.