El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados a la 01:00 y 14 grados a las 02:00, manteniendo un ambiente fresco pero cómodo. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar de manera más notable, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y llegando a los 20 grados a las 11:00. El mediodía será el momento más cálido, con temperaturas que podrían llegar a los 24 grados a las 13:00 y 26 grados a las 14:00, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 27% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 100% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 10:00 y las 12:00, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea aún más placentero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día completamente seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.