El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados a la 01:00 y 14 grados a las 02:00, manteniendo un ambiente fresco pero cómodo. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar de manera más notable, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y llegando a los 20 grados a las 11:00. El mediodía será el momento más cálido, con temperaturas que podrían llegar a los 24 grados a las 13:00 y 26 grados a las 14:00, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 27% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 100% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia las 20:00 horas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 10:00 y las 12:00, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea aún más placentero.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día completamente seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.
En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.
