El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 30 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (71%), irá disminuyendo a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 29% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para quienes realicen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo velocidades moderadas que ayudarán a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Palma del Río disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y cualquier tipo de evento al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:13. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.