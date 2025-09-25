El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 22 grados , proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados durante la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 35-42%, lo que contribuirá a una sensación de calor moderado. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h, ayudará a mitigar el calor, haciendo que la jornada sea más placentera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las probabilidades de tormenta también son inexistentes, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sin contratiempos meteorológicos.

Durante la tarde, el cielo podría experimentar un ligero aumento en la nubosidad, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 23 grados al caer el sol, que se producirá a las 20:12 horas. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

Es importante mencionar que, aunque el día se presenta mayormente despejado, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones del viento, que podría intensificarse en algunas áreas, especialmente en las zonas más abiertas. La dirección del viento variará entre el sureste y el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las horas más activas del día.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.