El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 28% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h. Esta brisa será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un toque fresco que ayudará a mitigar el calor. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad se mantendrá constante, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:14. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.