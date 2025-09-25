El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 20 y 19 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 80%, lo que podría generar una sensación de calidez moderada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 17 grados hacia el mediodía. La humedad, aunque alta, comenzará a estabilizarse, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco. El viento soplará del sureste a una velocidad de 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 17:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa disminuirá a medida que el sol avance en su trayectoria, estabilizándose en torno al 34% hacia la tarde.

El viento, que cambiará a dirección sur, alcanzará velocidades de hasta 13 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 24 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 44%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Montilla disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:10 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.