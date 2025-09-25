El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:17. A medida que avance la jornada, se mantendrá un predominio de cielos despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 20 grados a las 00:00, y descenderá ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 28 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable tener precaución en áreas expuestas, ya que el viento podría ser más intenso en esos momentos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.