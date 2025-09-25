El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 29% y aumentando gradualmente hasta un 61% en las horas más frescas de la mañana. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. A partir de las 12:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h durante la mañana. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales.

El ocaso se producirá a las 20:08 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Martos se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.