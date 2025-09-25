El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 30% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde. Los vientos serán suaves, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Esta brisa ligera será un alivio ante las altas temperaturas, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables, rondando los 29 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:13, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado.
En resumen, Marchena disfrutará de un día de clima ideal, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia o el frío. La jornada promete ser un deleite para los residentes y visitantes de la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Córdoba da la bienvenida al otoño con dos noticias buenas y una mala en lo climático
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
- El concierto de Leiva en Córdoba se mantiene pese a la suspensión de Guadalajara