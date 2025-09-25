El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , y se mantendrá en torno a los 18-19 grados durante la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 26 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 58%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio agradable del calor. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el viento comenzará a disminuir, manteniéndose en torno a los 6-12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y apacible.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:10 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados hacia la medianoche.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la temperatura se sienta más agradable. La ausencia de lluvias y tormentas permitirá que los lucentinos aprovechen al máximo este espléndido día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.