El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 64% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 55% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad moderada que oscilará entre los 6 y 8 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor a medida que las temperaturas alcancen su pico, que se espera sea de 31 grados alrededor de las 5 de la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando las temperaturas hasta un máximo de 31 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que no se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar en un cielo despejado. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será una velada agradable para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.