El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente despejadas en Linares. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas y descenderán gradualmente a 19°C durante la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un mínimo de 15°C hacia la tarde. Sin embargo, el tiempo se mantendrá mayormente cálido, con un máximo de 28°C en las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será baja en las primeras horas, con un 22%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 33% hacia el final de la jornada.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas de viento de hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se mantendrá moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas de la tarde, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:04, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 20:06, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde y una hermosa puesta de sol. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será mayormente despejado, cálido y sin lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.