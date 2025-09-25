El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 20°C a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19°C a la 01:00 y 18°C a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22°C a las 11:00 y 24°C a las 12:00. El pico de calor se registrará entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando la temperatura alcanzará los 27°C, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 38% a las 02:00. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la humedad hacia la tarde, alcanzando un 66% a las 20:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 13 y 19 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y del sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 15 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lepe pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz, que se extenderán hasta el ocaso a las 20:21 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.