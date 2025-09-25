El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 74% al amanecer, pero se espera que disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas.

A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y para la noche se prevé un ambiente más fresco, con mínimas que rondarán los 21 grados.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de nubes altas hacia el final de la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 20:16, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar en un entorno despejado. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.