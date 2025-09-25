El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 28 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 39% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado para los habitantes de la ciudad.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa suave ayudará a mitigar el calor, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 20:07 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final de la tarde y bajando a 22 grados al caer la noche.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de septiembre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Córdoba da la bienvenida al otoño con dos noticias buenas y una mala en lo climático
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
- El concierto de Leiva en Córdoba se mantiene pese a la suspensión de Guadalajara