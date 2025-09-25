El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 65% al amanecer, pero se espera que disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre los 15 y 25 km/h. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas que llegarán a los 30 grados en su punto más alto. La combinación de viento y temperaturas cálidas hará que la sensación térmica sea más llevadera.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o disfrutar de un día en familia en los parques locales.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia las 6 de la tarde. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:15, un momento perfecto para salir y disfrutar de la puesta de sol.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero. Se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.
