El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (69%), irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre los 10 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá en el sector sur, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los ciudadanos de Écija pueden planificar sus actividades sin temor a sorpresas meteorológicas. La ausencia de nubosidad significativa también permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad, haciendo de este un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:12. En resumen, el tiempo en Écija hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.