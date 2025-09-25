El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 10:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas se elevarán notablemente, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa, con vientos que oscilarán entre los 2 y 11 km/h, predominando del sur y sureste. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intensa en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 35% hacia las 21:00 horas. Este descenso en la humedad, junto con las temperaturas cálidas, contribuirá a un ambiente seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, Córdoba vivirá un día de clima cálido y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 30 grados , vientos suaves y sin posibilidad de lluvias. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.