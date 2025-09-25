El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas horas de cielo poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad desde el amanecer, que se producirá a las 08:14. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados y descenderán gradualmente a 20 grados a la 01:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 49%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para las actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de paseos o actividades en parques y espacios abiertos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 18 km/h, aumentando a 24 km/h en la tarde, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría ser notable en áreas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los habitantes de Castilleja de la Cuesta realicen sus actividades cotidianas sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el ambiente se mantendrá despejado, favoreciendo la práctica de deportes al aire libre y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 20:16, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.