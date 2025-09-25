El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 18 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y bajando a un 41% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 27 grados .

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 13 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo una velocidad moderada de entre 5 y 15 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento será más notable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:21, momento en el que el cielo podría presentar un hermoso espectáculo de colores, gracias a la ausencia de nubes que obstruyan la vista.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.