El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (66%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. A las 3 de la tarde, la humedad se situará en un 32%, lo que permitirá que el calor sea más tolerable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas de la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del este y del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también podría generar un ligero movimiento en las hojas de los árboles y en los espacios abiertos de la ciudad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en parques, terrazas o paseos por la ciudad.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 9 de la noche, y el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.