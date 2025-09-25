El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y aumentando gradualmente hasta un 67% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 31 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste en las horas de la tarde, pero se mantendrá en niveles que no afectarán significativamente las actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Camas pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:16. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.