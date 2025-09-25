El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con 27 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 36% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 30 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, ya que la probabilidad de precipitaciones es nula a lo largo de toda la jornada.

La tarde se presentará como el momento más cálido del día, con temperaturas que podrían llegar a los 27 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 7 de la tarde y bajando a 20 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 8:09 PM.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% de posibilidad durante todo el día. Esto hace que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.